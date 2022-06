Trois spectacles belges au programme du festival d’Avignon

Organisé du 7 au 26 juillet dans l’ancienne Cité des papes, le prestigieux festival français proposera 46 spectacles de théâtre, mais aussi de danse et de performance, deux expositions, 30 lectures, 70 débats, 32 projections, pour un total de 400 rendez-vous, dont 270 levers de rideau. Au programme, sont notamment prévues les créations belges "Futur proche" de Jan Martens, "Flesh" de Sophie Linsmaux et Aurélio Mergola, et "One Song" de Miet Warlop.

Le chorégraphe Jan Martens prendra possession de la mythique Cour d’honneur du Palais des papes les 19, 20, 21, 23 et 24 juillet. Lors de "Futur proche", quinze danseurs de l’Opera Ballet Vlaanderen, deux enfants et la claveciniste polonaise Goska Isphording emporteront les spectateurs dans une danse rythmique vers une interrogation sur leur capacité à changer de société, de corps, de pensée, à l’heure du réchauffement climatique et de la pandémie.

Avec "Flesh", les artistes Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola mettront en jeu la chair meurtrie, à vif, mais aussi attendrie et surtout en éternel manque de l’autre, le tout à travers quatre histoires courtes. Leur théâtre non-verbal, au burlesque grinçant, marque de fabrique de la compagnie Still Life (artiste associée au théâtre Les Tanneurs) se produira du 18 au 20 et du 22 au 25 juillet dans le gymnase du lycée Mistral.