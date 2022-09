Trois solutions naturelles (et inattendues) pour lutter contre l'acné

On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais on peut l'utiliser pour se débarrasser des points noirs qui gâchent la vie des plus (et moins) jeunes. Riche en nutriments, acides organiques et sels minéraux, le vinaigre de cidre est un puissant antibactérien qui permet de nettoyer la peau en profondeur, et de la délester de la pollution et autres impuretés accumulées tout au long de la journée. Encore mieux, le précieux élixir aide à réduire l'apparence des pores dilatés, et à en finir avec les points noirs. Un remède naturel à la portée de tous, et absolument pas onéreux.