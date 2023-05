Trois séries surprenantes qui parlent du cancer avec humour

Cathy Jamison (Laura Linney) est mère de famille et prof de secondaire. Sa vie change drastiquement lorsqu'on lui annonce qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale. N’ayant plus qu’un an à vivre, elle décide de faire et d'être ce qu'elle a toujours voulu… comme larguer son mari, prendre un amant et brûler son canapé.

Créée en 2010, The Big C est un véritable ovni lors de sa sortie aux États-Unis. Parler du cancer avec humour et sans tabou est alors très rare sur le petit écran. La série s'est terminée au bout de quatre saisons acclamées par la critique et le public.

Et puis aussi...

Si la thématique vous intéresse, on ne peut s'empêcher de vous conseiller, dans le même esprit, le podcast Dying For Sex. Dans celui-ci, vous entendrez Nikki s'entretenir avec sa meilleure amie Molly, diagnostiquée d'un cancer du sein, stade 4. Molly décide de quitter son mari et d'enchaîner les aventures sexuelles. Elle raconte ses histoires sans lendemain à sa meilleure amie, entre fous-rire et moment d'une touchante sensibilité. Un podcast très drôle et très émouvant qui surprend par son ton et son approche.