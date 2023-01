Trois séries musicales à binge-watcher sur Auvio

Une jeune femme de vingt ans, intelligente mais asociale, est soudainement capable de connaître les pensées des gens qui l'entourent. Celles-ci prennent la forme de chansons, certaines sont même des tubes musicaux.

Créée par Austin Winsberg, cette série touchante et originale est parfaite pour les fans de comédie musicale. Après chaque épisode, on en ressort avec des tas de tubes en tête, on a envie de revoir les passages musicaux et de danser avec les personnages. Alors que son père est en train de mourir d'une maladie dégénérative rare, Zoey (incarnée par Jane Levy) fait face à l'un des pires moments de sa vie. Mais sa nouvelle habilité à découvrir les pensées de ceux qui l'entourent, en chansons, lui donne l'occasion de reprendre sa vie en mains, tout en se préoccupant de celle des autres.

Pourquoi regarder ? C'est une série pleine de joie de vivre, de couleurs, d'émotions fortes. Les passages musicaux (danse et chant) sont le meilleur remède à la morosité hivernale. Le créateur s'est basé sur sa propre expérience avec son père malade pour construire une relation fille-père authentique et terriblement humaine. De plus, on retrouve la géniale comédienne Lauren Graham, déjà fantastique dans Gilmore Girls et Parenthood.

Zoey's Extraordinary Playlist est disponible jusqu'au 14 mars 2023 en version multilingue sur Auvio.