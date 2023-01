Trois séries à regarder après la fin de "Balthazar"

Dès le premier épisode, The Tourist envoie du lourd : une séquence de course-poursuite incroyable dans l’outback australien, entre un camion-citerne et le véhicule du héros dont on ne sait encore rien. Lorsque l’homme se réveille à l’hôpital sans aucun souvenir, il doit utiliser les quelques indices dont il dispose pour découvrir son identité avant que son passé ne le rattrape. Un jeu de pistes rempli de suspense, d’action et d’humour bien senti commence alors pour l’homme sans mémoire, et pour le spectateur.

Derrière la production de cette série, on retrouve les frères Harry et Jack Williams qui ont fondé Two Brothers. Cette société de production s’est notamment illustrée pour avoir lancé les séries ultra-récompensées The Missing et Fleabag. Ce ne sont donc pas des amateurs derrière The Tourist, et ça se sent ! De l’écriture à la réalisation, en passant par le casting impeccable, les six épisodes de cette première saison fournissent du très beau spectacle.