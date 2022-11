Trois semaines après son licenciement à Anderlecht, Felice Mazzù est de retour à Charleroi

Moins de trois semaines après avoir été remercié à Anderlecht, Felice Mazzù fait son retour au Sporting de Charleroi. Déjà passé par le club carolo entre 2013 et 2019, Mazzu succède à Edward Still, remercié le 22 octobre, et aura pour difficile mission d'aider le club à relever la tête.

On ne peut pas dire que l'annonce a créé la surprise. Le Sporting de Charleroi a officialisé ce samedi le retour de Felice Mazzù au poste de T1 des Zèbres. Licencié le 24 octobre à Anderlecht, Mazzù aura pour mission d'aider les Carolos à sortir de la spirale négative dans laquelle ils sont coincés depuis le début de la saison. Éliminés en Coupe ce mardi face à Seraing au terme d'une prestation médiocre, les Zèbres pointent à la douzième place du championnat.

"Le Sporting de Charleroi est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec Felice Mazzù", explique le club carolo via un communiqué. "Reconnu pour ses qualités de meneur d’hommes et élu plusieurs fois coach de l’année, celui-ci devient le nouvel entraîneur principal du Club et reprendra le groupe dès le 28/11. Il sera épaulé par l’ensemble du staff actuel, qui a assuré la transition avec foi, engagement et détermination."