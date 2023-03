"Trois sœurs" : Laura Poggioli confronte amour de la Russie et violences domestiques dans son premier roman

Fin 2019, Laura Poggioli, qui a étudié en Russie, retourne à Moscou pour interroger ses amies sur l'impact de #MeToo dans le pays. Elle rencontre des activistes œuvrant pour les droits des femmes dont la protection des victimes de violences domestiques qui ont été dépénalisées dans le pays en 2019. Ces dernières lui racontent l'histoire des sœurs Khatachatourian. "Je rentre de ce voyage à Moscou avec leur visage en tête et je ne pourrai plus m'en détacher. Cela faisait longtemps que je voulais écrire sur la Russie. Cette histoire est la pointe d'un iceberg qui me permet de mettre le doigt sur l'ampleur des violences domestiques, de découvrir des chiffres atterrants dont je n'avais aucune idée, et cela me ramène à une expérience de la violence que j'ai vécue avec un jeune Russe pendant mes années d'étudiante en Russie". En parallèle ressurgissaient images et odeurs des lieux qu'elle a fréquentés. L'écriture romanesque s'imposait donc à elle.