Trois roues et des sourires à la pelle, les triporteurs cartonnent dans les maisons de repos

Ces dernières semaines, deux jeunes rhétos de Perwez en Brabant wallon, ont été encore plus loin. Pour leur travail de fin d’études au collège Da Vinci, Nino et Zakaria testent des balades avec les résidents seniors du Val d’Orbais. Mais ils n’utilisent pas un triporteur électrique, plutôt un gros vélo biplace jaune. "Ici, c’est un vélo où le résident peut être actif. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour la kiné chez nous", détaille la directrice du Val d’Orbais Valérie Dangremont à Canal Zoom, "par rapport à un triporteur classique, plus passif".

>> Le reportage de Canal Zoom sur le projet de deux jeunes perwéziens pour équiper un home d’un vélo pas comme les autres

Les deux jeunes sont voisins du home et ont eu l’idée du projet en regardant simplement par la fenêtre pour constater que leurs voisins aimeraient peut-être avoir l’opportunité de bouger un peu plus. Le vélo à assistance électrique qu’ils utilisent pour leurs balades n’a que deux places. Une pour le pilote/accompagnateur et l’autre pour le résident qui s’installe à ses côtés. Un résident qui a la possibilité de pédaler s’il le souhaite.

On s’était dit avec Nino que, quand nous aussi on sera âgés, ce serait sympa d’avoir un truc comme ça dans le home si on y vit

L’expérience a visiblement porté ses fruits auprès des seniors. "C’est très agréable. La première fois où j’ai eu l’occasion de le faire, j’ai été très content. Comme un enfant", confie Marc derrière sa barbe blanche et son manteau multicolore. Les deux jeunes voudraient maintenant pérenniser ce test et pouvoir acheter le vélo pour la maison de repos. "C’est presque 13.000 euros", explique Zakaria. "C’est un gros travail. On a lancé un financement participatif et on fait tout ce peut pour essayer de récolter cette somme. On s’était dit avec Nino que, quand nous aussi on sera âgés, ce serait sympa d’avoir un truc comme ça dans le home si on y vit".

Les jeunes tenteront de récolter la somme d’ici à la fin du mois de juin et la fin de leur rhéto. Ils cherchent aussi des bénévoles pour piloter le vélo et accompagner les seniors en balade.