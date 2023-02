Trois recettes pour changer un peu du salami de l’apéro

Quand on vous dit salami, vous pensez probablement à la charcuterie pas dingue pendant un apéro un peu simple. Saviez-vous qu’il existe en fait énormément de sortes de ce saucisson italien ?

La Belgique aime la charcuterie et le salami ne fait pas exception puisqu’on compte 2015 tonnes d’importation depuis l’Italie en 2022 (quand l’apéro a pu recommencer sans les bulles du covid). Dans le cadre du programme européen Trust Your Taste, Choose European Quality, zoom sur trois sortes de salami (très différent, tous avec leur caractère).

Le Salame di Felino IGP qui vient de la petite ville de Felino, dans la Province de Parme. A base de viande de porc, on lui ajoute du sel, du poivre, de l’ail et du vin Malvasia. Il est caractérisé par un goût légèrement sucré.

Les Salamini italiani alla Cacciatora AOP qui se caractérisent par leur petite taille et leur goût doux et délicat. A l’origine, ces spécialités étaient glissées avec un morceau de pain dans les gibecières pour nourrir les chasseurs.

Le Salame Milano qui se classe parmi les saucissons les plus connus et qui vient de Milan, ses origines remontent au 14e siècle. Il est obtenu à partir d’un mélange de porc et de bœuf. C’est un saucisson maigre, au goût doux et délicat (encore).

Voici trois idées de recettes pour manger le salami autrement que sur une planche à l’apéro.