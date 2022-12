Trois qualifiés en 1/8e, des résultats historique pour la zone Asie

La Coupe du monde au Qatar est historique pour la zone Asie avec trois pays qualifiés et un record de points pris.

Qu’ont en commun l’Australie, la Corée du Sud et le Japon ? Les trois pays font partie de la Confédération asiatique de football, mais sont surtout qualifiés pour les 1/8e de finale de la Coupe du monde au Qatar. Avec un record de points pris à la clé.

Avec 22 points, la zone asiatique explose le précédent record de 2018 et les 15 points lors de la Coupe du monde disputée en Russie.

Si le Japon et la Corée du Sud font souvent partie des 16 meilleurs en Coupe du monde, l’Australie a créé la surprise et permet également à la zone Asie de compter trois représentants en 1/8e, une première aussi.

L’Australie qualifiée, c’est aussi la première fois qu’à ce stade de la compétition, l’ensemble des continents sont représentés (si on retire l’Antarctique). L’Afrique, l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie sont toutes représentées par au moins une équipe pour la suite du tournoi. La surprise pourra-t-elle continuer et se prolonger ? A voir les résultats que feront les trois pays en 1/8e.