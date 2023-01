Trois projets de mobilité militaire retenus en Belgique pour un financement européen

Trois projets visant à améliorer la "mobilité militaire" - pour faciliter le déplacement des troupes et de leur matériel lourd à travers l'Europe - ont été retenus en Belgique pour bénéficier d'un financement européen, dont l'un porte sur l'extension de la capacité du nœud ferroviaire de Montzen, dans la commune de Plombières, a-t-on appris mardi de source militaire.

Les deux autres se situent en Flandre et concernent les ports de Zeebrugge et d'Anvers, régulièrement utilisés par les États-Unis pour le déploiement de troupes sur le Vieux continent dans le cadre de l'Otan, a-t-on ajouté de même source.

La Commission européenne a annoncé début avril, dans un contexte d'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'elle allait accélérer le financement des projets de mobilité militaire, via un investissement de 339 millions d'euros pour 22 projets sélectionnés parmi ceux soumis dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe ("Connecting Europe Facility", CEF).

Un montant de 30 millions d'euros a ainsi été accordé à la Belgique pour la transformation en autoroute du tronçon, entre Damme et Maldegem, en Flandre orientale, de la voie rapide N49 qui relie Knokke-Heist à Anvers. Il s'agit notamment de remplacer les ponts franchissant les canaux Léopold et de Schipdonk. Ce projet a été retenu en concertation avec le ministère belge de la Défense et l'Otan, selon des sources locales.

Le noeud ferroviaire de Montzen

Un autre projet concerne la modernisation de la jonction ferroviaire au nord du port d'Anvers-Bruges. Il s'agit d'un nœud multimodal important pour le transfert de matériel livré par bateau et ensuite transporté par train, a précisé une porte-parole militaire à l'agence Belga.

Le troisième vise à l'extension de la capacité du nœud ferroviaire de Montzen, une ancienne gare de triage en province de Liège, proche des frontières avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Le projet vise à rendre les installations conformes à la norme de 740 mètres nécessaires aux trains chargés de matériel militaire, a-t-on expliqué. L'analyse visant à soumettre des projets supplémentaires en 2023 est en cours. Le budget pluriannuel (MFF) de l'Union européenne pour la période allant de 2021 à 2027 accorde 1,69 milliard d'euros à la mobilité militaire via le mécanisme CEF. La première vague de 22 projets, doté de 339 millions d'euros, a été approuvée en avril dernier.