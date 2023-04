Trois produits japonais à avoir dans son garde-manger !

Je vous parle souvent de produits japonais, de cuisine japonaise, de ma passion tant pour les cuisines d’Asie que des produits et des condiments issus de ce continent que j’intègre volontiers dans ma cuisine de tous les jours. Petit focus sur trois produits qui traînent toujours dans mon garde-manger, le "mirin", la sauce "tamari" et le "wasabi".

Le premier est moins connu, c’est un saké (je rappelle au passage que le saké n’est pas un alcool distillé, mais est issu de la fermentation du riz après l’action d’un champignon de type "aspergillus"), sucré, et tout de même, additionné d’eau-de-vie, donc d’un produit distillé. Originaire, comme beaucoup de produits japonais de Chine, il est devenu de plus en plus populaire dans la cuisine japonaise et il est notamment une des ingrédients de la marinade teriyaki.

Le mirin, c’est à la fois des arômes de fermentation d’est un exhausteur de goût (qui apporte le désormais si fameux "umami" que l’on ne peut parler de cuisine sans le mentionner), mais c’est aussi une douceur particulière presque enivrante que l’on fait que découvrir tout doucement sous nos latitudes. On l’emploie pour l’omelette japonaise (tamagoyaki), mais nous pourrons l’employer dans toutes sortes de marinades pour viande (avec du gingembre, de la sauce shoyu ou de la sauce tamari dont on va parler à l’instant) , de l’huile de sésame, des flocons de piment. Le mirin est aussi un fabuleux ingrédient pour vinaigrettes, avec toujours en contrepoint salé, le shoyu, mais aussi, des jeunes oignons, des feuilles de coriandre, du citron vert. J’ai trouvé aussi sur le site umami-insider, un beurre "maître d’hôtel" plutôt "beurre maître saké", à base d’ail sauté, beurre doux, mirin et saké (à déposer sur un steak, donc).

Tamari ? C’est de la sauce soja ! Mais de la sauce soja de qualité supérieure, préparée uniquement avec du soja, sans l’ajout de céréale. Elle convient donc d’ailleurs pour les intolérants au gluten. On cherchera une sauce tamari de fermentation lente, bio de préférence, pour sa magnifique capacité d’exhausteur de goût. Outre les usages habituels en cuisines d’Asie, je l’aime dans un simple bouillon de volaille, dans une vinaigrette ou sur des lamelles de bœuf grillé.

Et le wasabi ? Parfois appelé "moutarde japonaise", et à raison. Il est extrait d’une racine, et cette racine, comme le radis rouge ou le radis noir, ou encore le raifort est une crucifère, comme la moutarde ou les choux, cela explique donc le piquant du wasabi. Le wasabi, je le préfère en pâte plutôt qu’en poudre, je l’aime pur, dilué dans la sauce soja, ou pour aromatiser une mayo. A la manière du raifort, on peut aussi le mélanger à une crème épaisse, un rien de ciboulette émincée et quelques gouttes de citron, sur un sashimi (ou un carpaccio) de saumon, voire un tartare d’entrecôte à l’huile d’olive sur lequel on déposera une "couette" de cette crème de wasabi.