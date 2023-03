Trois prisonniers en permission pour 48 heures : c’est le pitch de "Temps Mort"

M. Hamosin est interprété par Issaka Sawadogo, qu’on a pu voir dans " Si le vent se lève " de Marion Hänsel. Il arrive en fin de peine et a juste le temps de ce week-end pour tenter de signer un contrat de travail qui lui permettrait d’obtenir sa liberté définitive.

Anthony, lui, est incarné par Karim Leklou, qui interprétait le brigadier Yassine dans " Bac Nord " de Cédric Jimenez. Pour "Temps mort", il passe de l’autre côté des barreaux, il a encore quelques années à tirer et même s’il a l’impression que sa vie lui échappe, il compte bien en profiter pendant 48 heures.

Et c’est un premier rôle pour le Belge Jarod Cousyns qui incarne le jeune Colin qui a perdu une partie de son insouciance en entrant en prison.

Quarante-huit heures de liberté, pour renouer avec leurs proches et pour rattraper le temps perdu… Ce film s’attache aussi aux relations avec leur famille qui oscillent entre honte et amour, et dont le soutien est indispensable à leur reconstruction.