Trois prestations live des Red Hot Chili Peppers à voir ici !

Les Red Hot Hot Chili Peppers viennent de sortir trois vidéos live de titres interprétés à l’Apollo Theater de New York plus tôt ce mois-ci.

" Dani California ", " These Are The Ways " et " Here Ever After " ont été filmés dans la célèbre salle située à Harlem dans le cadre de la série Small Stages de SiriusXM, qui met justement à l’honneur des groupes célèbres dans de petites salles cultes.

On avait précédemment pu voir, dans cette même série, Def Leppard au Whisky Ago Go de Los Angeles, Dave Matthews au Stephen Talkhouse d’Amagansett, à New York, ou encore Måneskin au House of X de Public In à New York City.

Les Red Hot Chili Peppers sont de retour de la partie américaine de la tournée Global Stadium Tour, mais repartiront pour le Texas le mois prochain, avant de s’envoler pour la Nouvelle-Zélande et l’Australie.