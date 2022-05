Trois-Ponts-Stoumont : le projet d’éoliennes sur la crête forestière recalé par le Conseil d’Etat

Il n’y aura pas d’éoliennes sur la crête forestière entre Trois Ponts et Stoumont.

Engie Electrabel projetait de construire 6 éoliennes alignées non loin de la centrale hydroélectrique de Coo.

Le permis avait même été octroyé en 2018.

Des riverains mais aussi Natagora et le syndicat d’initiative de La Gleize avaient introduit un recours au Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat vient de leur donner raison. Pas question de ce projet à cet endroit.

Alain Jamar est un des riverains-plaignants : "le projet était établi en crête le long de la Via Nova à Trois-Ponts, le long de la commune de Stoumont et le long du Parc naturel des Sources qui vient d’être créé. Donc il était visible de partout. L’arrêt a annulé le permis essentiellement sur 2 motifs : la destruction de l’avifaune, les oiseaux et également en fonction des nombreuses espèces de chauve-souris dans la canopée de ces éoliennes qui auraient été implantées en forêt".

Le permis est donc annulé.