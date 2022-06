Trois-Ponts dit non à une fusion avec Stavelot : pas de fusion, pas de millions

Du côté de Stavelot, les autorités communales ont fait part de leur déception par rapport à ce projet qui tombe à l'eau.

Cette fusion était, par ailleurs, soutenue et encouragée par la Région Wallonne. En cas de fusion, la Région Wallonne proposait en effet de racheter la dette des 2 communes à hauteur de 500 euros par habitants. Ce qui aurait représenté environ 1 million d'euros pour Trois-Ponts... et 3 millions et demi d'euros pour Stavelot. On comprend que ce projet avorté suscite une certaine déception du côté de Stavelot.