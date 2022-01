Trois policiers et douze manifestants blessés, une soixantaine d’arrestations après les échauffourées lors de la manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles

Une soixantaine de personnes a été arrêtée administrativement et une dizaine judiciairement lors de la manifestation contre les mesures sanitaires qui s'est tenue dimanche à Bruxelles. Des heurts ont éclaté entre protestataires et forces de l'ordre à la fin de l'événement.

Trois policiers et 12 manifestants ont été emmenés à l'hôpital. C'est ce qu'a indiqué la police bruxelloise dans un communiqué en début de soirée.

Avant le départ du cortège, la police a "procédé à l'arrestation administrative de six personnes en possession d'objets interdits et/ou dangereux tels que des objets pyrotechniques".

La police bruxelloise était présente dans le parc du Cinquantenaire avec plusieurs canons à eau et des dizaines de policiers anti-émeutes, avec l'intention de vider complètement le parc. Des échauffourées ont fait suite à la manifestation européenne pour la démocratie, organisée contre les mesures sanitaires.

La manifestation en tant que telle s'est déroulée calmement, selon la police. Une fois le cortège arrivé à sa destination vers 14h, dans le parc du Cinquantenaire, l'atmosphère est devenue plus tendue. Certains bâtiments et des véhicules ont été endommagés. La police est intervenue pour protéger les institutions européennes et a repoussé les émeutiers vers le parc du Cinquantenaire à l'aide de canons à eau et de gaz lacrymogènes. De l'autre côté du parc, sous les arcades, se tenaient des discours dans le cadre de la manifestation.