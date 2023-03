Trois plantes adaptogènes pour rééquilibrer notre corps affaibli par le stress

Une plante adaptogène, c’est une catégorie de plantes, de tonics supérieurs, qui apportent l’énergie nécessaire au corps pour pouvoir s’adapter, s’équilibrer.

Connues depuis longtemps dans la médecine traditionnelle chinoise, il faudra attendre le XXe siècle pour que des pharmaciens et herboristes occidentaux s’y intéressent comme le toxicologue russe Nicolaï Lazarev en 1947 qui étudiait les effets du ginseng sans savoir où le classer. Il crée ainsi le concept d’adaptogène caractérisant "une substance pharmacologique capable d’induire dans un organisme un état de résistance augmentée non spécifique permettant de contrebalancer les signaux de stress et de s’adapter à un effort exceptionnel". Son élève Israël Brekhman poursuivit dans années 1960, notamment sur l’éleuthérocoque. Plus récemment, un article est paru dans le Medecinal Reserach Review en octobre 2020.

Comme le résume Rachel Di Pinto :

Elles vont augmenter la résistance de l’organisme, mais (ne soignent) pas pour une maladie spécifique.

Ces plantes ne sont pas toxiques… À condition de respecter les dosages. Il existe de nombreuses plantes adaptogènes.