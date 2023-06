Trois personnes hospitalisées à la suite de l'explosion d'une batterie de trottinette

Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans un immeuble à appartements situé sur la Chaussée d'Anvers à Bruxelles. Les flammes ont été causées par l'explosion de la batterie d'une trottinette électrique et trois personnes ont été intoxiquées par la fumée, ont indiqué jeudi les pompiers de Bruxelles.

"L'explosion s'est déroulée au dixième étage du bâtiment, aux alentours de 22h30", affirme Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "La fenêtre du salon a volé en éclats et des débris de batterie ont été éparpillés un peu partout dans la pièce. Un début d'incendie a rapidement été étouffé et trois habitants de l'appartement ont dû être transportés à l'hôpital en raison d'une légère intoxication à la fumée." Les pompiers soulignent qu'il arrive régulièrement que des batteries de trottinettes et de vélos électriques provoquent des incendies, parfois mortels. Plusieurs recommandations sont dès lors à garder à l'esprit pour les recharger en toute sécurité, comme de suivre les instructions données par le fabricant et de n'utiliser que leur chargeur d'origine. Il est également préférable de laisser les appareils refroidir complètement après une utilisation prolongée ou intensive, et de ranger leur batterie à proximité d'un détecteur de fumée, dans un endroit ignifugé et à distance de matériaux inflammables. "Ne placez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou près d'un radiateur, mais dans un endroit sec à température stable", poursuit le porte-parole des pompiers. "Surveillez vos appareils pendant la charge et débranchez-les lorsque la batterie est pleine. Vérifiez également que votre batterie n'a pas été endommagée après un accident ou après l'avoir fait tomber."

Une explosion avait déjà été provoquée par une batterie électrique en avril dans un appartement Laeken, provoquant d'importants dégâts et nécessitant une intervention des pompiers.