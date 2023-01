Des vétérinaires de la faculté vétérinaire de l’Université de Liège ont procédé à une autopsie des animaux. Ils pesaient chacun moins de six kilos, un état de maigreur pour cet animal.

Une enquête est menée sur ces décès. "Les services vétérinaires n’ont été mis au courant de la présence d’animaux vivants que le dimanche matin (22 janvier, ndlr)", explique Bruno Cardinal, coordinateur de l’unité du bien-être animal de la Région wallonne.

"Immédiatement, une prise en charge a été organisée avec l’obligation de décharger ces animaux et de les faire voir par un vétérinaire. Hélas, lors de cette vérification, sur les neuf paresseux qui étaient présents, trois de ceux-ci étaient décédés. Les six autres ont été pris en charge et placés dans une chambre chaude."