Trois Palestiniens tués en 24 heures dans des incidents en Cisjordanie

Au cours de cette opération, de "violentes émeutes ont éclaté" et les soldats, visés par des cocktails Molotov et des tirs, ont répondu et tiré à balles réelles, selon l'armée.

Six Palestiniens ont été blessés au cours des affrontements et un d'entre eux a succombé à ses blessures à l'hôpital, a indiqué le ministère de la Santé palestinien.

L'armée israélienne a par ailleurs indiqué avoir arrêté le "père du terroriste" lors de l'opération.

Interventions de l'armée

Elle a ajouté avoir mené des opérations dans plusieurs autres zones de Cisjordanie dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment dans plusieurs zones de tension comme Huwara, près de Naplouse et Qalqiliya.

Dix-neuf personnes, en majorité des civils ont été tués dans des attaques en Israël et en Cisjordanie perpétrées par des Palestiniens et des Arabes israéliens depuis la fin mars.

Les forces de sécurité israéliennes ont réagi par des opérations en Israël et en Cisjordanie.