L’armée israélienne n’a pas commenté dans l’immédiat ces informations. Le président palestinien Mahmoud Abbas établit de son côté "des contacts urgents afin de mettre fin à cette agression contre notre peuple" à Naplouse, a indiqué dans un communiqué son porte-parole, Nabil Abou Rudeinah.

Au cours des dernières semaines, un regroupement de jeunes combattants palestiniens – certains affiliés à des groupes classiques comme le Fatah, le Hamas ou le Jihad islamique et d’autres non – a commencé à mener des opérations anti-israéliennes depuis Naplouse, grande ville du nord de la Cisjordanie occupée. Le nouveau groupe baptisé en arabe "Areen al-Oussoud", la "fosse aux lions" en français, en hommage à Ibrahim al-Nabulsi, un jeune combattant surnommé le "Lion de Naplouse" et abattu début août par les forces israéliennes, avait notamment revendiqué une attaque mortelle contre un soldat israélien il y a deux semaines en Cisjordanie occupée.