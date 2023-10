Trois ouvriers blessés à la suite d'un accident à Bruxelles dans le tunnel Arts-Loi

Une camionnette a foncé, lundi vers 02h00, dans le tunnel Arts-Loi à Bruxelles alors fermé en raison de travaux en cours, a indiqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Le véhicule, à bord duquel se trouvaient quatre personnes, a percuté une nacelle élévatrice où quatre ouvriers travaillaient. Trois d'entre eux ont été blessés, deux légèrement et un gravement.

Les quatre occupants de la camionnette ont été interpellés et une enquête est menée, selon la police. Les travaux qui étaient en cours durant la nuit de dimanche à lundi dans le tunnel Arts-Loi avaient lieu à l'entrée de celui-ci. Le passage était donc interdit et signalé en amont. L'enquête devra déterminer les circonstances de cet accident grave, notamment savoir à quelle vitesse la camionnette roulait et si le conducteur se trouvait ou non sous l'influence d'alcool ou de drogue.