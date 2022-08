Trois nouvelles tentatives de fraude à l’examen du permis de conduire à Louvain-la-Neuve : que risquent les tricheurs ?

La police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve est intervenue à plusieurs reprises ces derniers jours pour des fraudes au centre d’examen du permis de conduire à Louvain-la-Neuve.

Lundi après-midi, deux individus se sont présentés à 1h30 d’intervalle munis d’un document attestant qu’ils avaient suivi trois heures de cours dans une école de conduite après avoir raté deux fois l’examen théorique. Mais ces documents étaient des faux. Intrigué par l’aspect de ces attestations, l’examinateur a contacté la société d’auto-école censée les avoir délivrées. On lui a répondu que le cachet apposé n’était plus utilisé depuis le mois de mars. Les deux fraudeurs ont donc été interpellés et un procès-verbal a été dressé pour faux et usage de faux.

Le lendemain, nouvelle tentative de fraude mais avec un modus operandi différent. Un homme domicilié à Auderghem a tenté de passer l’examen théorique à la place d’un habitant de Molenbeek. Un procès-verbal a été rédigé pour usurpation d’identité.