Trois nouveaux jeux dans l’univers de League of Legends annoncés par Riot Forge Games

Song of Nunu (a League of Legends Story)

Le court aperçu nous laisse penser à un jeu solo qui se centrerait sur l’histoire de Nunu et Willump, l’un des nombreux champions jouables sur League of Legends. Comme son nom l’indique, Nunu et Willump sont en réalité deux entités distinctes qui combattent ensemble et cette particularité mérite clairement d’être explorée… C’est d’ailleurs le premier des trois jeux à sortir !

Sortie prévue en automne 2023.

Convergence (a League of Legends Story)

Style radicalement différent pour ce qui ressemble à un platformer en deux dimensions dans une esthétique pixel art qui n’a plus à faire ses preuves. Comme le nom du jeu le suppose on joue ici Echo un champion de League of Legends mais également personnage de la série Arcane ! On l’aperçoit d’ailleurs quelques secondes dans le trailer mais cela reste très bref pour savoir de quoi il en retournera.

Sortie prévue en été 2023.

The Mage Seeker (a League of Legends Story)

Le retour du pixel art, mais cette fois-ci c’est au tour de Sylas d’avoir droit à son propre jeu. Le mage est apparu en 2019 et introduisait une nouvelle mécanique dans le jeu : le vol de sorts. Cet ajout dans la méta en a très vite fait un personnage apprécié de la communauté et le revoilà enfin sous les projecteurs dans ce qui ressemble à un action RPG. C’est peut-être l’occasion d’en apprendre plus sur le mage déchu ?

Sortie prévue au printemps 2023.