Trois nouveaux députés prêtent serment au parlement germanophone

Trois nouveaux parlementaires ont prêté serment lundi soir, à l'occasion de la première séance plénière de l'année 2022.

Il s'agit de Lisa Göbbels, Kathy Elsen et Raymond Heiners. Ils succèdent à Petra Schmitz, Joseph Hilligsmann et Alfons Velz et trois députés Pro-DG qui avaient fait part, mi-septembre, de leur volonté de ne plus siéger, une fois les débats budgétaires de décembre conclus.

Petra Schmitz siégeait au sein de l'hémicycle depuis 2009. Devenue directrice de l'école de Kettenis, elle a décidé de renoncer à sa fonction parlementaire.

Alfons Velz et Joseph Hilligsmann, respectivement âgés de 70 et 66 ans, ont pris la décision de quitter le Parlement pour profiter davantage de leur retraite.

Comme Petra Schmitz, Alfons Velz siégeait depuis 2009. Il a occupé cette fonction pendant 10 ans, avant de réintégrer les bancs de l'équipe du ministre-président, lorsque Lydia Klinkenberg est devenue ministre en remplacement d'Harald Mollers, en septembre 2020.