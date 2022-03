Trois nouveaux clips en préparation pour Ghost

Ghost se prépare à sortir une trilogie de clips pour le nouvel album Impera.

Dans une nouvelle interview avec Viktor Wilt de la radio KCVI, Tobias Forge, le frontman a annoncé que trois clips étaient en finalisation pour les titres Call Me Little Sunshine, Twenties et "Watcher In The Sky". Ce dernier sera, en toute logique, le prochain single de l’album, ce que confirme brièvement Tobias Forge : "Oui, même si parfois il y a des différences (vous qui travaillez en radio, vous le savez bien) entre les titres choisis pour être diffusés et ceux qui seront accompagnés d’un clip".

En termes de ventes physiques, Impera, sorti le 11 mars, est l’album le plus vendu aux USA jusqu’ici cette année. L’album est aussi installé dans le chart album en Angleterre à la deuxième place, un record pour le groupe.

Le 16 mars dernier, Ghost a réalisé une performance live de

son dernier single "Call Me Little Sunshine"

à la télévision américaine pour l’émission Jimmy Kimmel Live

. Le groupe est venu

promouvoir son cinquième album studio

Impera

,

sorti ce vendredi 11 mars.