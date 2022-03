Trois morts dans une attaque au couteau en Israël

De leur côté, les secouristes de la Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, ont fait état d'au moins un mort dans un premier temps, avant de relever le bilan à trois morts, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'organisation, Zaki Heller.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui venait de rentrer d'un sommet en Égypte avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant de facto des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, suit en temps réel les derniers développements à Beer Sheva et tient des "consultations" avec le ministre de la Sécurité publique et le chef de la police, ont indiqué ses services à Jérusalem.