Trois mini-séries thriller à voir sur Auvio

À l’occasion de la diffusion de la nouvelle série belge “Attraction” - les dimanches 2, 9 et 16 avril à 20h50 sur La Une et en intégralité sur Auvio - nous vous avons préparé une sélection d'histoires criminelles à voir absolument sur Auvio. Attraction, Des et Rules of the Game, voici trois séries qui vous promettent le plein d’émotions…