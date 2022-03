Trois maisons modulaires pour des sinistrés des inondations inaugurées à Rochefort

Trois maisons modulaires, fournies par la société belge Etex, ont été officiellement inaugurées mardi après-midi, rue des Pinsons à Rochefort. Elles sont, dans un premier temps, destinées à des ménages qui ont été touchés par les inondations de juillet 2021.

Ces maisons modulaires de 85m², en ossature bois, sont garanties cinquante ans. Elles comprennent notamment un rez-de-chaussée et un étage, deux salles de bain et trois chambres. "Ces habitations sont conçues en deux semaines en usine. Il faut ensuite entre 48 et 72 heures pour les assembler sur le chantier. Elles ont une durée de vie aussi longue qu’une maison traditionnelle et ont de bonnes performances acoustiques et thermiques", explique Bernard Delvaux, CEO d’Etex.

Leur gestion a été confiée à la société de logements sociaux Ardenne et Lesse. "Des allocataires sociaux et des privés peuvent en bénéficier via une convention d’occupation à titre précaire de six mois, renouvelable deux fois. Cela permet aux bénéficiaires d’être relogés le temps que leurs habitations touchées par les inondations soient réparées. Nous espérons pouvoir les mettre en location dans un mois. Elles entreront sans doute ensuite dans le circuit des logements sociaux", explique Dominique Adam, directrice d’Ardenne et Lesse.

Deux autres maisons modulaires fabriquées par la même société doivent être installées dans la commune de Pepinster, en juin prochain.