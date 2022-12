Trois livres pour enfants à lire en famille ou à offrir

Le dernier livre proposé par Caroline Veyt résonne comme un conte de Noël. Il s’intitule Par une nuit d’hiver.

On est dans une forêt, quelques animaux qui sont là : un renard, un lapin, un petit moineau. Et tout à coup, il se met à neiger et le paysage se transforme… tous les animaux courent aux abris sauf un petit moineau qui a une aile cassée… et on le sait, avoir une aile cassée quand il neige, ça veut dire soit se faire dévorer par un animal plus grand, soit finir congelé… alors notre moineau va se dépêcher de chercher refuge auprès de différents arbres de la forêt. Il va essuyer beaucoup de refus mais il va finir par trouver un endroit réconfortant où il pourra reprendre des forces.

C’est très mignon, et on sourit en tant que lecteur de voir qu’il a fini par trouver l’hospitalité et se remettre d’aplomb.

Le petit plus pour les enfants qui aiment les livres audio, c’est que vous avez un QR code derrière lequel se cache l’histoire contée par l’autrice !

C’est un livre de Catherine Pallaro et Hualing Xu sorti chez Didier Jeunesse.