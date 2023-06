Trois kilomètres de caillebotis fermés dans la Fagne de Malchamps : les travaux de rénovation vont démarrer

Les travaux auraient dû démarrer plus tôt mais le temps pluvieux a retardé le chantier qui se déroulera en deux phases : d’abord un empierrement à la place des caillebotis, limité aux deux extrémités du tronçon, qui devrait s’achever pour l’été, puis une deuxième phase, plus importante : " il s’agira de remplacer carrément les caillebotis par des nouveaux, poursuit Nicolas Denuit, on va lancer le marché avec l’espoir d’entamer les travaux avant la fin de l’année." Coût total des travaux : 430.000 euros.

Attention, pour les promeneurs qui s’aventureraient sur le tronçon fermé, le DNF veillera au grain, amende à la clé.