"Trois jours et une vie" : la disparation d'un enfant dans les Ardennes belges hante Sandrine Bonnaire

Pour concevoir le casting de son film, Nicolas Boukhrief a tenu à inclure l'auteur dans les réflexions, pour ne pas décevoir son imaginaire. Très vite, ils ont pensé à Sandrine Bonnaire pour interpréter la mère. Pablo Pauly et Charles Berling se sont ensuite ajoutés. Pierre Lemaitre avait également envie d'apparaître dans le film, et le cinéaste avait naturellement pensé à lui pour incarner le procureur. L'écrivain a pris son rôle d'acteur très au sérieux et a impressionné les autres comédiens.

On retrouve également l'acteur Yoann Blanc, bien connu des Belges pour ses prestations remarquées dans La Trêve et Pandore, dans le rôle du bourgmestre. Philippe Torreton et Margot Bancilhon sont également à l'affiche de ce thriller français.

Ce film est à découvrir le jeudi 8 décembre à 20h40 sur La Trois, et en replay sur Auvio.