Trois jours de deuil national décrétés en Serbie après la fusillade dans un école tuant huit enfants et un gardien

La Serbie s'est réveillée jeudi dans la tristesse, au lendemain d'une fusillade sans précédent dans une école de Belgrade lors de laquelle un élève de treize ans a tué huit camarades et le gardien.

Les cours dans toutes les écoles dans ce pays des Balkans ont commencé par une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de cette tuerie.

L'école Vladislav Ribnikar, qui accueille des élèves de 7 à 15 ans, dans le quartier de Vracar, dans le centre de Belgrade, était fermée jeudi matin. Des policiers étaient toujours présents à l'entrée de l'établissement, a constaté un journaliste de l'AFP.

Mercredi matin, un élève de treize ans, armé d'un pistolet 9 mm, y a ouvert le feu. Il a tué au total sept filles et un garçon, tous âgés de 12 ou 13 ans, ainsi que le gardien de l'école. Six enfants et leur professeur d'histoire ont été blessés et hospitalisés.