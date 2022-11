Trois jeux de société à mettre sur sa lettre à Saint-Nicolas

Ce jeu est un bijou. Le dessin ne laisse évidemment pas indifférent, il parlera aux parents nostalgiques de leur tendre enfance, lorsqu’ils dévoraient les histoires de ce gros ours tendre et de la petite souris de l’autrice et illustratrice belge Gabrielle Vincent. Ce jeu de société familial poétique s’adresse aux enfants à partir de 5 ans, 5 ans et demi pour des parties d’une durée maximum de 15 minutes. Ce jeu raconte des petits évènements de la vie quotidienne des enfants comme celui de perdre son doudou, attraper des poux, la maladie etc. L’idée est de se confronter à ces émotions et mieux les vivre. Le but de ce jeu est d’aider Ernest et Célestine à rejoindre leur maison en utilisant différentes tuiles et jetons pour leur donner des indices mais l’originalité ici est que ces indices/ces symboles un peu secrets devront être dessinés dans le dos des autres joueurs. Adorable, c’est un véritable coup de cœur de la rédaction.

Par : Rémi Loyer et Gabrielle Vincent

Prix : 15.90€