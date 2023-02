Trois ingrédients marins aux pouvoirs hydratants et anti-âge.

Les algues, les huîtres et plus simplement l'eau de mer regorgent de vertus pour la peau. Hydratation, fermeté, éclat, protection et régénération comptent parmi les mille et une vertus des actifs marins, qui semblent s'attirer les faveurs de l'industrie cosmétique.

Les actifs marins, nouvelles coqueluches des marques de soins de la peau, surfent sur leur haut potentiel hydratant et anti-âge. Les algues, l'eau de mer et les huîtres sont plus que jamais sous le feu des projecteurs en ce début d'année.