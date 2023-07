Trois idées fausses sur les jeunes et l'alcool.

Au sujet des jeunes et de l'alcool, il y a une vérité : les filles sont moins promptes à en boire. Selon l'OFDT, 15,4% d'entre elles n'ont jamais bu une goutte d'alcool quand les garçons ne sont que 13,4% (à l'âge de 17 ans).

Pour autant, il y a un cliché qui a la vie plus dure et qui voudrait que la consommation d'alcool à l'adolescence se réalise davantage dans les classes populaires. C'est en réalité tout le contraire ! 27,5% des jeunes qui n'ont encore jamais bu d'alcool appartiennent à des milieux dits "défavorisés". A l'inverse, ils ne sont que 5,5% à n'avoir jamais partagé cette expérience dans les classes "très favorisées".

De la même manière, plus on grimpe dans l'échelle sociale, plus on constate une progression du nombre d'adolescents s'adonnant à un "binge drinking" répété : c'est le cas de seulement 13,6% des ados de milieux défavorisés contre 18% pour les favorisés et 17,5% très favorisés. "Les adolescents des milieux aisés ont tendance à avoir une sociabilité plus importante et disposent généralement de plus de ressources financières, ce qui limite le coût relatif de leur consommation d’alcool", explique l'OFDT.