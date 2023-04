En Belgique nous sommes des grands fans de la tartine fromage blanc radis, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. Carlo De Pascale nous propose ici de la revisiter.

Pour cela, rien de plus simple : il nous faudra du radis qu’on découpe en fines tranches, et de l’aillet (un l’ail très jeune) et du céleri qu’on va hacher finement.

On mélange les feuilles de céleri avec du fromage bleu écrasé à la fourchette et deux cuillères à soupe de mayonnaise à la moutarde, puis il n’y a plus qu’à tartiner et déposer dessus le radis et l’aillet.