Trois histoires d'amour à découvrir dès maintenant sur Auvio

Une Liaison Pornographique : tendresse et sensualité dans un film insolite

Ne vous méprenez pas par son titre, ce long-métrage n'a rien d'obscène. Présenté à la Mostra de Venise de 1999 et porté par Nathalie Baye et Sergi López, Une Liaison Pornographique est un long-métrage atypique sur l'amour, le sexe et la solitude.

Elle rêve d'assouvir un fantasme et écrit une petite annonce dans un journal. C'est la première fois de sa vie qu'il répond à une petite annonce. Ils se rencontrent d'abord dans un café. On ne connait rien d'eux et ils ne se connaitront jamais vraiment, pas même leurs prénoms. Une chambre d'hôtel a été réservée, de l'autre côté de la rue. Une fois le fantasme assouvi, ils continuent à se rencontrer chaque jeudi dans cette chambre 118. Et ce qui ne devait être qu'une histoire sexuelle sans attache devient bien plus profond et tendre que ce qu'ils avaient prévu.