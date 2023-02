Le transport : en remplaçant la voiture par le vélo ou les transports en commun (qui émettent 98% de moins que la voiture pour un trajet équivalent) pour effectuer les trajets de courtes distances, on peut réduire son empreinte carbone. Le covoiturage représente également une bonne option. Et pour les voyages, privilégiez le train à l’avion .

L'alimentation : l’alimentation est le deuxième poste le plus émetteur. La consommation de viande rouge représente une grosse partie de notre empreinte carbone liée à ce poste spécifique. Favorisez la consommation de produits laitiers et de volaille, ainsi que les fruits et les légumes.