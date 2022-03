"Trois fois rien", le coup de cœur de Cathy Immelen

"Notre-Dame brûle" est un film mélangeant des images d’archives et de fiction pour illustrer l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Malgré les moyens pyrotechniques investis, le scénario reste très léger. Ce film est un loupé, non pertinent en cette période pour Cathy.

"Alors on dance", devrait plus être nommé "alors on zappe", ce film ne se démarque en rien de positif, hélas.