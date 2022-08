Trois fois plus de blessés en trottinettes que l’an dernier à Bruxelles

Le nombre de blessés sur les routes bruxelloises est en forte hausse par rapport à l’an dernier. C’est ce qui ressort des chiffres de l’Institut pour la sécurité routière Vias pour les six premiers mois de l’année. Pour la région bruxelloise, la hausse du nombre d’accidents avec dégâts corporels, tous moyens de transports confondus, est de 32%. C’est beaucoup plus que la hausse de 21% constatée en Flandre et de 12% sur les routes de Wallonie.

Et ce qui tire surtout ces chiffres bruxellois vers le haut, ce sont les accidents avec dégâts corporels subis lorsqu’on roule en trottinette électrique. Là, on est passé de 126 accidents pour le premier semestre 2021 à 393 cette année, donc trois fois plus !

En ce qui concerne les autres moyens de transport à Bruxelles, là aussi les accidents avec dégâts corporels sont en hausse : +20% pour les piétons, +23% pour les cyclistes, +19% pour les voitures et même +9% pour les camions. On est aussi passé de 4 décès sur les lieux des accidents pour les six premiers mois de 2021 à 7 cette année.