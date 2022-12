Trois fois plus d'accidents alcoolisés au Nouvel An qu'à Noël

Vias constate aussi qu'à la Saint-Sylvestre, le nombre de mésaventures alcoolisées reste élevé jusqu'à 9h du matin. D'après ses calculs, il baisse à partir de 4h habituellement. C'est entre 6h et 7h que le pourcentage est le plus élevé : six accidents sur dix. Les autres nuits de décembre et janvier, c'est quatre fois moins à cette heure-là.

Lorsqu'ils remarquent qu'un ami ayant consommé trop d'alcool veut quand même prendre sa voiture pour rentrer, un Belge sur 8 (13%) fait une allusion sans oser intervenir. 4% estiment que ce n'est pas leur responsabilité et ne disent rien.