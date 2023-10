Trois fois la taille du Brésil : le trou dans la couche d’ozone n’a jamais été aussi grand au-dessus de l’Antarctique

Le trou dans la couche d’ozone varie : il augmente généralement d’août à octobre et atteint son pic maximal entre la mi-septembre et la mi-octobre (c’est-à-dire au printemps de l’hémisphère sud). Ensuite, les températures dans la stratosphère commencent à augmenter dans l’hémisphère sud avec le retour du soleil, le vortex polaire s’affaiblit puis s’effondre et à la fin du mois de décembre (c’est-à-dire le début de l’été dans l’hémisphère sud) les niveaux d’ozone reviennent à la normale.

La variation au niveau de la couche d’ozone est en grande partie attribuable au rayonnement solaire (responsable de la formation de l’ozone stratosphérique) et aux vents circulants autour de la zone antarctique emprisonnant plus ou mois fortement l’air froid en Antarctique. Plus le vortex polaire antarctique est fort, plus il fait froid et plus il y a de nuages stratosphériques détruisant l’ozone, moins il y a d’ozone stratosphérique. Cette "bande de vent" est une conséquence directe de la rotation de la Terre et des fortes différentes de températures entre les zones polaires et les zones modérées.

Selon le communiqué émanant de l’organisme en charge de Copernicus Sentinel-5P (un satellite dédié depuis 2017 à la surveillance spécifique de l’atmosphère), il est encore trop tôt pour pointer les causes exactes des concentrations exceptionnellement basses d’ozone observées actuellement mais les chercheurs ont une piste : un volcan.