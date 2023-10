Trois finales européennes, 1 défaite, 12 victoires : le bilan presque parfait de Liverpool face aux clubs belges

Unique équipe à avoir battu les Reds, le Sporting d'Anderlecht est également l'équipe belge qui a croisé le plus souvent le fer avec le club anglais : 6 fois.

Le premier duel remonte à la Coupe des Clubs Champions 1964. Une double confrontation en huitième de finale qui s'est soldée par deux défaites 3-0 et 0-1 pour la bande à Paul Van Himst.

Les Mauves devront attendre 14 ans pour prendre leur revanche. Et quelle revanche! Vainqueurs de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1978 au mois de mai, les Bruxellois défient les Anglais en finale de Supercoupe UEFA. Lors du match aller, Franky Vercauteren, Franky Van der Elst et Robbie Rensenbrink permettent à Anderlecht de s'imposer 3-1. La défaite 2-1 à Anfield au match retour n'empêchera pas les troupes de Raymond Goethals de glaner le précieux trophée.

La dernière double confrontation entre les deux équipes date de la Ligue des Champions 2005. Fernando Morientes, Raul Garcia et Djibril Cissé (à l'aller et au retour) marquent et permettent à Liverpool de s'imposer 0-1 et 3-0.