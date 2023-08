Trois films belges sur le devant de la scène du Locarno Film Festival

Pour Manon Coubia, l’expérience n’est pas nouvelle. C’est effectivement pour la troisième reprise que la cinéaste vient présenter l’une de ses productions. En 2016, elle recevra d’ailleurs le Léopard d’Or pour son court-métrage : "L’immense retour". A l’époque, sa participation avait très rapidement suscité l’intérêt de festivals internationaux. Jouant l’effet d’un réel boost à l’étranger, Locarno lui avait permis d’obtenir une visibilité accrue en Asie, Espagne, Italie et Amérique du Sud. "Déjà à l’annonce de la sélection, l’intérêt des sélectionneurs à l’international se fait ressentir", précise la réalisatrice. L’année suivante, son court-métrage sera par ailleurs retenu pour "La Semaine de la Critique" à Cannes. Une coïncidence fortuite selon Manon Coubia qui ne cache pas avoir bénéficié de facilité par la suite. Car si les deux festivals affiche de nombreuses différences, leur complémentarité est bien réelle. Là où Cannes permet une notoriété rapide et de la visibilité lors des sorties en salle, Locarno agit comme boost professionnel et un lanceur de carrière. Face au géant cannois, Locarno se révèle être une excellente alternative, plus limitée et d’ampleur moindre où les films primés ressortent de manière plus intense.

Cette année, c’est avec "Pleine nuit" que Manon Coubia espère s’illustrer. Inspiré par ses grands-parents et arrières grands-parents, le film aborde la Seconde Guerre Mondiale et la résistance tout en insufflant des touches d’imaginaire, de fiction et de documentaire.