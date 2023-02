Ce film français, sorti en 2005, est un remake du film américain Mélodie pour un tueur (Fingers) datant de 1978. A la distribution de ce film réalisé par Jacques Audiard, on retrouve Romain Duris dans le rôle de Tom, l’acteur belge Jonathan Zaccaï et bien d’autres encore. De battre mon cœur s’est arrêté a obtenu dix nominations au César 2006 et a remporté huit Césars du cinéma dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur.

Mais de quoi ça parle ?

" À 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l'immobilier véreux. Mais une rencontre fortuite le pousse à croire qu'il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu'il rêvait de devenir, à l'image de sa mère. Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition. "

Regardez dès maintenant De battre mon cœur s’est arrêté sur Auvio.