Trois films avec Bouli Lanners, récompensé aux César, à voir sur Auvio

Réalisé par Jeanne Lebrun et sorti en 2010, Sans queue ni tête réunit ces deux grands acteurs pour une histoire improbable. Isabelle Huppert y incarne Alice, une prostituée qui ne supporte plus ses clients, et Bouli Lanners un psychanalyste fatigué de son travail. Leur rencontre va évidemment bouleverser leurs vies.

Avec un synopsis pareil, on s'oriente naturellement vers le genre de la comédie, mais le film a un ton plus grave qu'il n'y parait. Il évoque des questions pertinentes comme l'argent et les relations humaines, et elles sont parfaitement soulevées par ce duo d'acteurs. Principalement produit en Belgique, le tournage du film s'est arrêté à Bruxelles, Liège, Charleroi, au Luxembourg et à Paris.

L'histoire de ce film ? Alice, prostituée indépendante, ne supporte plus ses clients. Xavier, psychanalyste, est las d’écouter les soliloques du divan. Alice veut entreprendre une analyse pour trouver la force de changer de vie. Xavier, que sa femme vient de quitter, fait appel à une professionnelle pour tromper sa solitude. Alice et Xavier se rencontrent. Ce qui pourrait être le début d’une romance devient l’heure de vérité et peut-être la première étape d’un nouveau départ.