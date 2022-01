Trois films à regarder cette semaine : la sélection de Stanislas Ide

"Tendre et saignant" est une comédie romantique française assez classique, comme on les aime. On retrouve aux commandes un duo charmant incarné par Arnaud Ducret et Géraldine Pailhas.

C’est l’histoire de Charly, une rédactrice de mode qui au décès de son père hérite de sa boucherie. Au départ, très loin d’être intéressée, elle change d’avis lorsqu’elle découvre que l’homme qu’elle vient de rencontrer sur Tinder est le nouveau boucher engagé par son père avant sa mort. De fil en aiguille, avec le nez pour la viande bio du boucher et le carnet d’adresses lifestyle de Charly, ils décident de transformer la "boucherie Fleury" en "Maison Fleury". La question fatidique ne tardera pas à arriver sur le tapis : s’aimer ou bosser ? Faut-il vraiment trancher ?

Stanislas dit "oui" à ce genre de comédie qui avance vite, sans quiproquos, avec de super dialogues et de surcroît très romantique dans un univers particulier, celui de la boucherie. "C’est une belle surprise".