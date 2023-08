Trois festivals des Arts de la rue à ne pas manquer, dont un à vélo, en cette fin d'été en Wallonie

Dans L'Agence Tourisme, Direction Jandrouille-Jandregnouille, Herve et Lessines où auront lieu trois Festivals des Arts de la rue. L’été, ils se multiplient pour le plus grand bonheur des petits et des grands, avec pour but de rendre accessible à tous, ces arts parlés, chantés, dansés, mimés et surtout vivants ! Et ce, même dans les coins les plus reculés. Que du bonheur !